Acun Survivor'da ağlatan haberi verdi! Elenecek isimler bakın kim oldu

Ünlüler dokunulmazlığı farklı kaybetti

Survivor'daki ikinci dokunulmazlık oyununa gönüllüler takımı motivasyon olarak çok daha güçlü çıktı. Ünlüler takımını düşüren ise oyun öncesi Mert'in yarattığı gerilim oldu. Oyunda gönüllüler takımı ünlülere fark attı ve oyunu 10-4 kazandı. Ünlüler takımı ada konseyi yolcusu olurken, oklar Mert'e döndü. Takım eleme konseyine bir isim belirlemeden çıktı.