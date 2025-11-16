Acun Medya yayınlıyordu! Yunanistan'da yayınlanan Survivor ortalığı karıştırdı

Acun Medya tarafından Yunanistan’da hazırlanan ve yayınlanan ünlü reality şov proğramı Atinalılar ve Taşralılar adı ile ırkçı ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla vatandaşlar tarafından Ulusal Radyo ve Televizyon Konseyi'ne (NRTC) şikayet edildi.

Yunanistan’ın önde gelen haber sitesi www.ethnos.gr tarafından okuyucularına duyurulan haberde Türk yapım şirketi Acun Medya tarafından yayınlanan Survivor fragmanında, Ege Denizi haritasının önemli bir hatayla çizildiği açıklandı. Güney Ege’de bulunan ve çoğunluğu Oniki Adalar bölgesinde bulunan Sömbeki (Simi), Tilos, İstanköy (Kos), Halki, İncirli (Nisiros), Kilimli ( Kalymnos) ve İleryoz ( Leros) adalarının mavi renk ile Türkiye’ye ait gibi gösterilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.