Acun MasterChef jürisini kovdu mu Somer Sivrioğlu'ndan olay İmamoğlu paylaşımı

Paylaşımda dikkat çeken olay ise bir takipçisinin, İmamoğlu'nu desteklediği bu paylaşım nedeniyle önümüzdeki sezon MasterChef programını sunamayacak olduğunu iddia etmesi üzerine gerçekleşti. Takipçisine yanıt veren Somer Sivrioğlu ise esprili bir dille: "Yapmayın ya, çok korktum şimdi, Sydney Belediyesi restoranların ruhsatlarını da iptal eder mi acaba?" ifadelerini kullandı.