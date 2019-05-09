Acun MasterChef jürisini kovdu mu Somer Sivrioğlu'ndan olay İmamoğlu paylaşımı
Tv8'de yayınlanan MasterChef programı ile adından söz ettiren ünlü şef Somer Sivrioğlu, İmamoğlu'na destek verdiği paylaşımın altına yazdığı bir yorumla programın yeni sezonunda olmayacağının sinyallerini verdi.
Geçtiğimiz aylarda 18 yıllık hayat arkadaşı Aslı Sivrioğlu'nu aldatmasıyla gündemi sıkça meşgul eden Somer Sivrioğlu, yenilenecek İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimlerden biri oldu. Ancak Sivrioğlu'nun İmamoğlu'na destek verdiği paylaşımda dikkat çeken ise, bir takipçisinin yaptığı MasterChef yorumuna verdiği yanıt oldu.
Önceki gün Instagram hesabında Şilili yazar Pablo Neruda'nın “Tüm çiçekleri kesebilecekler, ancak baharı durduramayacaklar” sözünü paylaşan Somer Sivrioğlu, fotoğrafın altına "#herşeyçokgüzelolacak" olacak notunu düşünce Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği ortaya çıktı.
Paylaşımda dikkat çeken olay ise bir takipçisinin, İmamoğlu'nu desteklediği bu paylaşım nedeniyle önümüzdeki sezon MasterChef programını sunamayacak olduğunu iddia etmesi üzerine gerçekleşti. Takipçisine yanıt veren Somer Sivrioğlu ise esprili bir dille: "Yapmayın ya, çok korktum şimdi, Sydney Belediyesi restoranların ruhsatlarını da iptal eder mi acaba?" ifadelerini kullandı.
Somer Sivrioğlu, bu yorumu nedeni ile önümüzdeki sezon MasterChef programını sunmaya hevesli olmadığı görüldü. Öte yandan, henüz resmi bir açıklama olmasa da Ilıcalı'nın, Sivrioğlu'nu bu paylaşımdan aylar önce zaten işten çıkardığı iddia edildi.