Acun Ilıcalı'yı Yılmaz Erdoğan uyardı Survivor Ersin Korkut'a gerçeği söyleyemedi
Acun Ilıcalı, Survivor'daki Ersin Korkut'a köpeğinin öldüğünü söyleyemedi. Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı arayıp uyardı.
Survivor'da yarışmak için Dominik'e gelirken arkasında köpeği Mes'i bırakan Ersin Korkut, her fırsatta köpeğini ne kadar özlediğini dile getiriyor fakat köpeği Mes, Korkut, Survivor'a geldikten bir süre sonra hayatını kaybetti. Bu acı haberi ise kimse Ersin Korkut'a söyleyemedi.
Acun Ilıcalı, birkaç defa söylemek istese de Ersin Korkut'un çok üzüleceğini düşünerek vazgeçti. Son olarak ise Acun Ilıcalı, Korkut'un ailesinden söylemesi yönünde talep geldiğini şu sözlerle dile getirdi:
''Ersin’in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin’e söylemeliyiz''
Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Ersin Korkut'un akrabası olduğu bilinen Yılmaz erdoğan devreye girdi. Acun Ilıcalı, Survivor Ersin'e köpeğinin öldüğünü söylemekten vazgeçti. Yılmaz Erdoğan'ın kendisini aradığını söyleyen Ilıcalı, şunları söyledi: