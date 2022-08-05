Acun Ilıcalı'yı sevgilisi Çağla Altunkaya terk etti! Sebebi Şeyma Subaşı mı? Ayrılığın perde arkası yok artık dedirtti
Survivor programının hem yapımcılığını hem sunuculuğunu üstlenen, medya patronu olarak anılan Acun Ilıcalı iki yıldır dolu dizgin aşk yaşadığı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile yollarını ayırdı. İddiaya göre Altunkaya sevgilisi Ilıcalı'yı terk etti. Son zamanlarda eski eşi Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'nın paylaşımına yorum yapması akıllara o soruyu getirdi. İşte ayrılığın perde arkası...
Medya patronu olarak anılan Acun Ilıcalı kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Şeyma Subaşı ile ayrılığının ardından gönlünü 23 yaşındaki Çağla Ayça Altunkaya'ya kaptıran Ilıcalı iki yıldır sevgilisiyle dolu dizgin aşk yaşıyordu ki bomba iddia gündeme damga vurdu. İddiaya göre Altunkaya sevgilisi Ilıcalı'yı terk etti. Nedeni ise şoke etti. İşte haberin detayları...
Acun Ilıcalı ile uzun zamandır beraber olduğu Çağla Ayça Altunkaya hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. 2 yıla yakındır beraber olan çift ani bir kararla ayrılma kararı aldı.
Ayrılmanın nedeni ise herkesi şoke etti. İşte Acun Ilıcalı-Çağla Ayça Altunkaya ayrılığına dair detaylar.
Şeyma Subaşı'ndan ayrıldıktan sonra 23 yaşındaki Çağla Ayça Altunkaya ile bir ilişkiye başlayan Acun Ilıcalı, iddialara göre ilişkisini sonlandırdı. Ayrılık iddiaları magazine bomba gibi düşerken, ayrılma nedeni ise herkesi şoke etti