Acun Ilıcalı'yı sevgilisi Çağla Altunkaya terk etti! Sebebi Şeyma Subaşı mı? Ayrılığın perde arkası yok artık dedirtti

Medya patronu olarak anılan Acun Ilıcalı kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Şeyma Subaşı ile ayrılığının ardından gönlünü 23 yaşındaki Çağla Ayça Altunkaya'ya kaptıran Ilıcalı iki yıldır sevgilisiyle dolu dizgin aşk yaşıyordu ki bomba iddia gündeme damga vurdu. İddiaya göre Altunkaya sevgilisi Ilıcalı'yı terk etti. Nedeni ise şoke etti. İşte haberin detayları...