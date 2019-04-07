Acun Ilıcalı'yı paylaşımları ele verdi eski eşi Zeynep Yılmaz ile birlikte...

Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz yıl apar topar boşanan ve olayın perde arkası hakkında bir açıklama yapmayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Miami'ye kızları ile tatile gitti. Ancak medya patronunun eski eşi Zeynep Yılmaz da, paylaşımlarıyla Miami'de olduğunu gösterdi.