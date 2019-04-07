Acun Ilıcalı'yı paylaşımları ele verdi eski eşi Zeynep Yılmaz ile birlikte...
Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kızlarıyla vakit geçirmeye devam eden Acun Ilıcalı, Miami'den paylaştığı görüntülerle eski eşi Zeynep Yılmaz'ın da yanında olduğunu açık etti.
Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. 2003 yılında evlenip 2016 yılında boşanan çiftin birlikte Miami'ye gittikleri öğrenildi. Çiftin yanlarında kızları Yasemin ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa da görüntülendi.
Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz yıl apar topar boşanan ve olayın perde arkası hakkında bir açıklama yapmayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Miami'ye kızları ile tatile gitti. Ancak medya patronunun eski eşi Zeynep Yılmaz da, paylaşımlarıyla Miami'de olduğunu gösterdi.
Yasemin ve Melisa ile Miami'de olan Acun Ilıcalı, kızları ile olan anlarını paylaşırken, Zeynep Yılmaz da Instagram paylaşımlarında Miami'de olduğuna dair paylaşımlar yaptı. Eski çiftin 5 dakika arayla paylaşım yapması, barıştıkları konusunda dedikoduları ortaya çıkardı.
Peki Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kimdir?
Zeynep Yılmaz, 1976 yılında dünyaya geldi. 17 yaşındayken Acun Ilıcalı ile tanıştı, 10 yıllık beraberliğin ardından 2003’te nikah masasına oturdu.