Acun Ilıcalı'ya mahkemeden kötü haber! Şehrazat'a ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı
Sanatçı Şehrazat, şarkılarının programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV 8 kanalına açtığı davayı kazandı. Acun Medya'nın Şehrazat'a ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı.
Sanatçı Şehrazat, ‘Aynen Öyle’, ‘Kınalı Bebek’, ‘Yaz Yaz Yaz’, ‘Yalnızlığa Hüküm Giydim’, ‘Adaletsiz Yar’, ‘Kıyamam’, ‘Maazallah’ ve ‘Çek Babam Çek’ adlı eserlerinin programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV 8 kanalına dava açmıştı.
İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.
Karar duruşmasında, davacı Şehrazat’ın avukatı Sadettin Dayıoğlu ile davalı Acun Medya ve TV 8 kanalının avukatı Ekim Su Küfteoğlu hazır bulundu.
Duruşmada, Şehrazat’ın avukatı Sadettin Dayıoğlu davanın kabulünü talep ederken, davalılar avukatı Ekim Su Küfteoğlu reddini istedi.