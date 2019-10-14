Acun Ilıcalı'ya hayranlığını itiraf eden genç kaza sonrası yorumuyla gündem oldu

Sahur programında Nihat Hatipoğlu'na soru sormak için mikrofonu eline alan genç, "Ben küçüklüğümden beri Türkiye'deki ünlü birini çok seviyorum. 10 yıldır bu programı izliyorum bu soru daha önce sorulmadı. Ona olan sevgimi ve onun için yaptıklarımı kalbinde hissetmesi için bir dua var mı? Bu kişi de Acun Ilıcalı, kalbinde beni hissetmesi için ne yapmam gerekiyor" diyerek herkesi şoke etmişti.