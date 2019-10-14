Acun Ilıcalı'ya hayranlığını itiraf eden genç kaza sonrası yorumuyla gündem oldu
Nihat Hatipoğlu'nun sahur programında Acun Ilıcalı'ya hayranlığını itiraf eden genç, Ilıcalı'nın kaza geçirmesinin ardından yorumuyla herkesi şaşırttı.
ATV ekranlarında ramazan ayı boyunca yayınlanan Nihat Hatipoğlu'nun sunumunu yaptığı sahur programında herkesi şaşırtarak Acun Ilıcalı'ya olan hayranlığını dile getiren genç, Ilıcalı'nın geçirdiği trafik kazası sonrası yaptığı yorum ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sahur programında Nihat Hatipoğlu'na soru sormak için mikrofonu eline alan genç, "Ben küçüklüğümden beri Türkiye'deki ünlü birini çok seviyorum. 10 yıldır bu programı izliyorum bu soru daha önce sorulmadı. Ona olan sevgimi ve onun için yaptıklarımı kalbinde hissetmesi için bir dua var mı? Bu kişi de Acun Ilıcalı, kalbinde beni hissetmesi için ne yapmam gerekiyor" diyerek herkesi şoke etmişti.
Gelen soru karşısında birkaç saniye cevap veremeyen Hatipoğlu, "Allah Acun'a yardım etsin. Allah seni de hayırlı işlerle uğraşmanı nasip etsin. Delikanlımız, gencimiz, evladımız gönlünden geçeni söylüyor. Acun'u bir abi gibi seviyor" diyerek cevap vermişti.
Acun Ilıcalı'nın ölümden döndüğü kazayı yapmasının ardından ise hayran genç, 2. Sayfa'nın Instagram sayfasındaki kaza haberinin altına yaptığı şu yorum ile sosyal medyanın gündemine oturdu: