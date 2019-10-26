Acun Ilıcalı'ya attığı mesajı ifşa olan Şeyma Subaşı imaj değiştirdi saçları olay!
Canlı yayında Acun Ilıcalı'ya attığı mesajla olay yaratan Şeyma Subaşı, Amerika'da imaj değiştirdi.
Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz sene boşanan Şeyma Subaşı, Ilıcalı'nın canlı yayında telefondan kameralara bir şey gösterirken attığı mesajla magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Subaşı, ifşa olan mesajının ardından açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Canlı yayında ifşa olmanın ardından Amerika'ya giden Şeyma Subaşı, imaj değiştirdi.
ABD'nin gözde kentinden paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, takipçilerine ufak bir sürpriz yaptı. Saçlarının rengini uzun süre değiştirmeyen Subaşı, pembe boyalı saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.
Şeyma Subaşı'nın bu değişimi hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Ayrıca Subaşı'nın Acun'la yaşadığı büyük sıkıntılardan sonra yurt dışına çıkması sıkı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
İfşa olan mesajı: Subaşı'nın Ilıcalı'ya attığı mesajda, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey daha konuşacağım" yazdığı görülmüştü.