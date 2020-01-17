Acun Ilıcalı'nın Zuhal Topal'la Sofrada davası reddedildi mi? Acun'dan flaş açıklama

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, FOX'ta yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, kendi kanalında yayımlanan ''Yemekteyiz''den çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Açılan davanın reddedildiği haberleri üzerine Acun Ilıcalı, bir açıklama yaptı.