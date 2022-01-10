Acun Ilıcalı'nın yüzüne ne oldu neden şiş estetik mi yaptırdı? Hull City maçında ortaya çıktı!
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz takımı Hull City'nin maçını tribünden izlediği anlardaki fotoğraflarında yüzünün son hali dikkat çekti, şiş görüntü 'estetik' iddialarını beraberinde getirdi.
Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, takımının maçını tribünden takip ettiği esnada yüzündeki şiş görüntü ile sosyal medyanın diline düştü, peki Acun Ilıcalı'nın yüzü neden şiş, Acun Ilıcalı estetik mi yaptırdı? Sosyal medyada yayılan bu soruların yanıtı ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın yüzündeki değişimin ve şişliğin gerçek nedeni..
İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin yeni sahibi 52 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, takımının FA Cup'ta Everton'ı konuk ettiği karşılaşmayı stadyumda kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa'nın annesi, eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açil ile birlikte izledi. Ilıcalı'nın yüzündeki büyük değişim ise sosyal medyaya damga vurdu.
Yüzündeki şişlik, Hull City^yi almasından daha çok konuşuldu
Hull City taraftarları tarafından alkış ve 'Acun, Acun' tezahüratları ile karşılanan kulübün yeni sahibi Acun Ilıcalı'nın yüzündeki değişimle ilgili söylentiler, Hull City'yi almasından neredeyse daha çok konuşuldu!
İşte Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Championship takımlarından Hull City'nin Everton'la oynadığı maçında fark edilen yüzündeki şişliklerin nedeninin 30 Aralık'ta gözünden geçirdiği operasyon olduğu ileri sürüldü.