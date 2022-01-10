Acun Ilıcalı'nın yüzüne ne oldu neden şiş estetik mi yaptırdı? Hull City maçında ortaya çıktı!

Yüzündeki şişlik, Hull City^yi almasından daha çok konuşuldu

Hull City taraftarları tarafından alkış ve 'Acun, Acun' tezahüratları ile karşılanan kulübün yeni sahibi Acun Ilıcalı'nın yüzündeki değişimle ilgili söylentiler, Hull City'yi almasından neredeyse daha çok konuşuldu!