Acun Ilıcalı'nın yeni teknesi suya indi! İçinde 10 metrelik havuz ve dahası var
Televizyoncu kimliğinin yanı sıra yapımcılığını yaptığı programlarda sunuculuk yapan Acun Ilıcalı, teknelerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü sunucunun 8 Haziran’da Tuzla Tersanesi’nde suya indirilen tamamen çelik ve alüminyumdan üretilen teknesinde 10 metrelik havuz ve ayak tenisi sahası bulunuyor..
Yapımcılığını yaptığı programlarda sunuculuk yapan, televizyoncu kimliği ile bilinen Acun Ilıcalı, teknelerine bir yenisini daha ekledi. Tuzla Tersanesi’nde suya indirilen tamamen çelik ve alüminyumdan üretilen teknede 10 metrelik havuz ve ayak tenisi sahası bulunuyor. Teknenin ismi kızlarının baş harflerinden oluşan "BALMY" adını taşıyor.
Çelik ve alüminyumdan üretildi
8 Haziran’da Tuzla Tersanesi’nde suya indirilen tekne, Mengi Yay’ın ‘Virtus 47 Hull’ serisinden ve tamamen çelik ve alüminyumdan üretilmiş.
Tasarımı dikkat çekiyor
Seçkin bir tasarıma sahip olan teknenin iç dekorasyonu da aynı özeni taşıyor.
Kızlarının baş harfini taşıyor
Acun Ilıcalı’nın yeni teknesi suya indi. Mengi Yay Yachts’ın 3 yılda yaptığı 50 metrelik motor yat, Ilıcalı’nın kızlarının baş harfleriyle oluşturulan ‘BALMY’ adını taşıyor.