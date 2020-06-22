Acun Ilıcalı'nın TV8 MasterChef açıklaması olay! 'Lütfen başvurmayın!'
Acun Ilıcalı TV8'in sevilen yarışması MasterChef hakkında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Ilıcalı, 'Lütfen başvurmayın' diyerek dedi.
Survivor 2020'nin son bölümünde final heyecanı esmeye başlamışken Acun Ilıcalı'nın ada konseyindeki açıklamaları duyanların ağızlarını açık bıraktı. Survivor'ın bitmesiyle başlayacak olan MasterChef yarışması ile ilgili açıklamalar yapan Ilıcalı, başvuru yapılmamasını istedi.
Acun Ilıcalı, ''Başıma ilk kez geliyor'' diyerek şunları anlattı:
"MasterChef programına çok yoğun başvuru yapıldı. Bu sene büyük bir ilgi var. Ancak arkadaşlar başvuralara yetişmekte zorlanıyor.''
''Ben başvurular için anons yapacaktım ancak arkadaşlar istemediler. Lütfen MasterChef'e lütfen başvurmayın. Eğer bu işle çılgınca ilgilenmiyorsanız başvurmayın."
Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmasının Survivor 2020'nin finalinden 2 gün sonra TV8'de yayınlanmaya başlayacağını açıkladı.