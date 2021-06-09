BIST 1.449
DOLAR 8,59
EURO 10,47
ALTIN 521,55

Acun Ilıcalı'nın torununun son hali! Kızının trajik hikayesi yürek burktu!

Acun Ilıcalı'nın torununun son hali! Kızının trajik hikayesi yürek burktu!

Acun Ilıcalı'nın ilk torunu Begüm'ün son hali görenleri şaşırttı. Ilıcalı'nın büyük kızının trajik hikayesi herkesi üzüntüye boğdu.

Acun Ilıcalı'nın torununun son hali! Kızının trajik hikayesi yürek burktu!

TV8 kanalı ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı, 1989 yılında Seda Başbuğ ile dünya evine girmişti. Bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelen Ilıcalı, 1993 yılında eşinden boşanmıştı. 

119
Acun Ilıcalı'nın torununun son hali! Kızının trajik hikayesi yürek burktu!

Ilıcalı'nın ilk evliliği Seda Ilıcalı'dan olan büyük kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlenmişti.

219
Acun Ilıcalı'nın torununun son hali! Kızının trajik hikayesi yürek burktu!

Banu Ilıcalı, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Begüm adını verdiği bebeğini dünyaya getirmişti. 

319
Acun Ilıcalı'nın torununun son hali! Kızının trajik hikayesi yürek burktu!

Eşi Efe Ceyhun ile gözlerden uzak bir yaşam süren Banu Ilıcalı, kızı ve eşiyle yeni pozlar verdi.

419