Acun Ilıcalı'nın torununun son hali! Kızının trajik hikayesi yürek burktu!
Acun Ilıcalı'nın ilk torunu Begüm'ün son hali görenleri şaşırttı. Ilıcalı'nın büyük kızının trajik hikayesi herkesi üzüntüye boğdu.
TV8 kanalı ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı, 1989 yılında Seda Başbuğ ile dünya evine girmişti. Bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelen Ilıcalı, 1993 yılında eşinden boşanmıştı.
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Ilıcalı'nın ilk evliliği Seda Ilıcalı'dan olan büyük kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlenmişti.
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Banu Ilıcalı, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Begüm adını verdiği bebeğini dünyaya getirmişti.
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Eşi Efe Ceyhun ile gözlerden uzak bir yaşam süren Banu Ilıcalı, kızı ve eşiyle yeni pozlar verdi.
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