Acun Ilıcalı'nın takımından şaşırtan karar! Maça çıkamadı, sebebi belli oldu...
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Watford ile oynayacağı Championship karşılaşması, son anda dondurucu soğukların stadyum çevresinde güvenlik riski oluşturması nedeniyle ertelendi. Maçın başlamasına sadece 18 dakika kala alınan erteleme kararı, İngiltere genelindeki aşırı soğuk hava koşullarının futbol takvimini olumsuz etkilediğini gösterdi.
Hull City, sahanın oynanabilir olduğunu ancak çevreleyen alanların güvenli olmadığını belirtti.
SON ANDA ERTELENDİ
