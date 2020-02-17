Acun Ilıcalı'nın Survivor'daki kırmızı arabası olay oldu 3 araçla birden geldi

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2020 dün akşam yayımlanan ilk bölümünde herkesi ekranlara kilitledi. Her yıl Survivor Adası'na bambaşka araçlarla giriş yapan Acun Ilıcalı bu sene de farklı bir araç tercih etti.