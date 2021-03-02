Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmacısı sabıkalı çıktı Çağrı Atakan Eda Taşpınar'la beraberdi
Survivor'dan diskalifiye edildiği konuşulan, Acun Ilıcalı'nın sürekli uyardığı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı. Eski sevgilisi Eda Taşpınar'ı ve yakın arkadaşını darp ettiği iddia edildi.
Survivor'a gittiğinden beri, sürekli olarak tartışma, kavga çıkaran Çağrı Atakan'ın diskalifiye olacağı iddiaları dilden dile dolaşıyor. Yarışmacılara karşı asabi olan Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Eski sevgilisi Eda A.'ya şiddet ve tehdit uyguladığı, Survivor'a gelmeden ayrıldığı Eda Taşpınar'la aralarında darp olayı yaşandığı iddia edildi.
O dönem Çukur dizisinin Remzi'si olarak izleyici karşısına çıkan Çağrı Atakan'ın sevgilisi Eda Taşpınar'la gittikleri mekanda laf atan hayranlarını dövdüğü iddiaları bugün gündeme bomba gibi düşmüştü.
Kavga olayının yansıtıldığı gibi olmadığı Çağrı Atakan'ın sevgilisi Eda Taşpınar'ın yakın arkadaşı ile kavga ettiği ortaya çıktı. Yakın arkadaşları ile Ortaköy'de bir gece kulübüne gittiler. İddiaya göre keyifli başlayan gece ise olaylı bitti.
Çağrı Atakan masada bulunan Eda Taşpınar'ın çocukluk arkadaşı ile gece sonunda tartıştı ve olay bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Araya giren mekan görevlileri ile Eda Taşpınar kavgayı güçlükle yatıştırdı.