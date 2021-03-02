Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmacısı sabıkalı çıktı Çağrı Atakan Eda Taşpınar'la beraberdi

Kavga olayının yansıtıldığı gibi olmadığı Çağrı Atakan'ın sevgilisi Eda Taşpınar'ın yakın arkadaşı ile kavga ettiği ortaya çıktı. Yakın arkadaşları ile Ortaköy'de bir gece kulübüne gittiler. İddiaya göre keyifli başlayan gece ise olaylı bitti.