Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'na ödediği nafakayı ifşa eden bankacıya ikinci şok
Acun Ilıcalı'nın ödediği nafakayı Şeyma Subaşı'nın banka hesabından fotoğraflayarak ifşa eden bankacı Fulya A.'ya ikinci darbe vuruldu.
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz yıl anlaşmalı boşanması üzerine Ilıcalı'nın ödediği nafaka magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin aralarında imzaladığı sözleşmeye göre Ilıcalı'nın, Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka ödemesine karar verildi.
Acun Ilıcalı'dan 125 bin lira alan Şeyma Subaşı'nın birkaç ay sonra banka hesabının ekran görüntüleri, 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafaka' adı altında paylaşıldı. Yapılan incelemede, o görüntüleri bankacı Fulya A.'nın aldığı tespit edildi.
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; bankanın iş akdini sonlandırdığı Fulya A. hakkında, 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve bu verileri hukuka aykırı olarak verme' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.
Dosyanın gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi, işlenen suçun 5411 Sayılı Yasa kapsamında kaldığını, suçun 'Sırların açıklanması' olduğunu ve bu nedenle dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.