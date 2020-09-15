Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'na aldığı 125 milyonluk villayı bakın kime sattığı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve ortak çocukları Melisa için aldığı Kuruçeşme'deki villa geçtiğimiz günlerde satılmış, Ilıcalı'nın kazancı duyanların dudaklarını uçuklatmıştı. 125 milyonluk villanın sahibinin kim olduğu ise sır gibi saklanmıştı ki o isim belli oldu.