Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'na aldığı 125 milyonluk villayı bakın kime sattığı ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın oturduğu Kuruçeşme'deki villasını 125 milyon TL'ye sattı, Ilıcalı'nın evinin alan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve ortak çocukları Melisa için aldığı Kuruçeşme'deki villa geçtiğimiz günlerde satılmış, Ilıcalı'nın kazancı duyanların dudaklarını uçuklatmıştı. 125 milyonluk villanın sahibinin kim olduğu ise sır gibi saklanmıştı ki o isim belli oldu.
Acun Ilıcalı'nın tam 125 milyona sattığı, boğaz manzaralı lüks villayı Aktaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş satın aldı.
Sanayi alanında faaliyet gösteren Mustafa Aktaş'ın, Ilıcalı'ya 8.4 milyon dolar ödediği ve paranın diğer yarısını da takas yoluyla karşıladığı öğrenildi. Takasın ne olduğu ise gizliliğini koruyor.
Öte yandan Acun Ilıcalı'nın villayı satma kararının ardından konuşan Şeyma Subaşı, Ilıcalı'nın kararını onayladığını ve haberi olduğunu şu sözlerle dile getirmişti: