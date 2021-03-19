Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi hamile!
Acun Ilıcalı'dan 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya'nın annesinin hamile olması magazin gündemine bomba gibi düştü.
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'dan ayrıldıktan sonra Subaşı'na benzerliğiyle dikkat çeken, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile ilişkiye başladı. Son zamanlarda Ilıcalı'nın yanından hiç ayrılmamasıyla konuşulan Altunkaya'nın ailesiyle ilgili bir olay ağızları açık bıraktı.
Snob Magazin'in özel haberine göre; Acun Ilıcalı ile birlikteliği ve ailesi hakkında çok fazla açıklama yapmayan ve görüntü vermeyen Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi İlknur Altunkaya'nın hamile olduğu ortaya çıktı.
Doğum için gün sayan Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi İlknur Altunkaya'nın hamile haliyle çekilmiş karesi magazin basınına yansıdı.
İlknur Altunkaya'nın kız bebek beklediği öğrenildi. Kız kardeşi olacağını duyan Ayça Çağla Altunkaya büyük bir mutluluk yaşadı. Ayça Çağla Altunkaya, üçüncü kez abla olacak.