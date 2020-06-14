Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan Şeyma Subaşı'na olay gönderme
Acun Ilıcalı'dan 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, canlı yayında yazdığı mesajlar Şeyma Subaşı'na olay bir gönderme yaptı.
Şeyma Subaşı ile boşanmanın ardından Acun Ilıcalı, Subaşı'na çok benzeyen, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile beraber olmaya başlamış, ikili artık fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşmaya başlayınca aşk resmen kanıtlanmıştı.
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi, Şeyma Subaşı'na benzerliği konuşulurken Altunkaya, olay bir göndermeye imza attı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün canlı yayın yaparken sevgilisinden ilginç bir yorum aldı.
Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya canlı yayın yorumlarına "Whatsapp'ında bir şey yazdım" notunu düştü. Herkesi şaşırtan bu not Şeyma'ya bir gönderme olarak yorumlandı.
Canlı yayını izleyenler, Acun Ilıcalı'nın Cengiz Semercioğlu ve Seray Sever'in sunduğu 'Gel Konuşalım' programına konuk olduğu anda Subaşı'dan gelen mesajları hatırladı.