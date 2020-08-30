Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya yanından ayrılmıyor Hülya Avşar ifşa etti
30 yaş küçük sevgili Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı'nın yanından ayrılmıyor, Hülya Avşar Instagram'dan ifşa etti.
Sevgilisini Dominik Cumhuriyeti’nde bir an olsun yalnız bırakmayan Ayça Çağla Altunkaya yaz tatilinde de Acun Ilıcalı’ya eşlik etti. Ilıcalı'nın muhabirlik yaptığı dönemden arkadaşı olan Hülya Avşar, Ayvalık'ta Acun Ilıcalı'yı ve sevgilisini ağırladı.
Aile yemeğinde bir araya gelen Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar beraber yemek yedikleri bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı ve dostların keyifli halleri gözlerden kaçmadı. Ayvalık’ta buluşan ikilinin paylaştıkları fotoğraflarda Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın olması dikkatleri çekti. Aynı zamanda masada Hülya Avşar’ın ablası Leyla Avşar ve kız kardeşi Helin Avşar yer aldı.
Acun Ilıcalı fotoğrafı sosyal medya hesabından ''Büyük buluşma'' notuyla paylaşırken; Hülya Avşar aynı fotoğraf için ''Ayvalık, Hülya, Acun... Geleneksel buluşma'' açıklamasını yazdı.
Peki, Acun Ilıcalı ve sevgilisinin aşkı nasıl ortaya çıkmıştı?
Kendisinden tam 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile geçtiğimiz yıl, ilk kez Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde Çeşme'den Mikonos'a doğru açılırken görüntülendi.