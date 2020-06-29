Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile deniz keyfi fena yakalandılar
Bir süredir beraber olan çift Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Çeşme Alaçatı'da deniz keyfi sürerken kameralara yakalandı.
Kendisinden tam 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı yanından ayırmayan Acun Ilıcalı, bu kez Çeşme Alaçatı'da sevgilisiyle yakalandı. Bir süredir aşk yaşayan ikili, deniz keyfini de beraber sürdü.
Acun Ilıcalı, önceki gün Çeşme Alaçatı’da sürat motorunda görüntülendi. Geçtiğimiz gün görüntülenen çift, Ilıcalı'nın sürat teknesine binip bir koyda denize girdi.
Acun Ilıcalı, daha sonra akşam üzeri bir mekana giderek yemek yedi. UçanKuş'un haberine göre, yemek sonrası Ilıcalı ve sevgilisi misafirlerini evinde ağırladı.
Öte yandan Acun Ilıcalı bir süre önce sevgilisiyle birlikte bir pozunu paylaşmış ve sosyal medyada dikkat çekmişti. Ayça Çağla Altunkaya ile çekilmiş bu samimi fotoğrafları ise basına sızmış, ilişki resmen netlik kazanmıştı.