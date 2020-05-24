Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya dans şovu yaptı ilk kez paylaştı
Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, TikTpk hesabı açtı ve ilk paylaşımıyla daha olay olmayı başardı. Acun'un sevgilisi, dans şovunu sergiledi.
Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile beraber olan medya patronu Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi de eski eş Şeyma Subaşı'nın izinden gidiyor. Geçtiğimiz haftalarda Subaşı, TikTok dansıyla gündeme gelmişken şimdi de Ilıcalı'nın yeni sevgilisi TikTok dans videosu yükledi.
Acun Ilıcalı'nın Survivor yoğunluğu ve karantina nedeniyle canı sıkılan Ayça Çağla Altunkaya, TikTok'a merak saldı. O da birçok ünlü gibi çektiği videoları gönlünce paylaşmaya başladı. İlk videosu ise dans oldu.
Altunkaya, Acun Ilıcalı'nın merak edilen sevgilisi olması nedeniyle de anında magazin gündeminin konusu oldu. Eğlenceli halleri ve iyi dans etmesi dikkat çekti.
Ayça Çağla'nın takipçileri TikTok videosunu çok beğense de TikTok uygulamasından hoşlanmayanlar olumsuz eleştirilerini yapmaktan geri durmadı.