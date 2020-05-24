Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya dans şovu yaptı ilk kez paylaştı

Acun Ilıcalı'nın Survivor yoğunluğu ve karantina nedeniyle canı sıkılan Ayça Çağla Altunkaya, TikTok'a merak saldı. O da birçok ünlü gibi çektiği videoları gönlünce paylaşmaya başladı. İlk videosu ise dans oldu.

İşte Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin dans şovu