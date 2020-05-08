Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübü duyurmuştu ama gerçek başka çıktı
Televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram yayınında 'Avrupa'dan takım satın alabilirim' şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ilıcalı'nın satın alacağı kulüple ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Bu iddiaların üzerine avukat Gönenç Gürkaynak, Twitter'dan paylaşımda bulunurken Acun Ilıcalı, bu paylaşıma sert bir tepki gösterdi. Yaşanan bu olayların ardından Acun Ilıcalı ve Hollanda ekibi arasındaki görüşmeler ortaya çıktı..
Katıldığı canlı yayında Avrupa'dan bir futbol kulübünü satın alabileceğini söyleyen televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bunun için Hollanda kulübüyle temasa geçtiği iddia edildi.
Ilıcalı'nın başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın aldığı iddia edildi. CNN TÜRK Instagram hesabında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, Avrupa'da bir kulüp satın alabileceğini duyurmuştu. Yayıncı kuruluşta da spor yorumculuğu yapan Raşit Altun, Twitter hesabından "Acun Ilıcalı, başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın aldı." iddiasına bulundu.
GÖNENÇ GÜRKAYNAK: ''BEN O LİSTEDE 9. SIRADAYDIM''
Acun Ilıcalı'nın 'takım satın alabilirim' açıklamasının ardından 2018 yılı vergi rekortmenleri listesine 9. sıradan giriş yapan avukat Gönenç Gürkaynak, ''Acun Ilıcalı Avrupa'da kulüp satın alacakmış. 2018'de vergi rekortmenleri arasında 83. sırada. Ben o listede 9. sıradaydım. Avrupa'da kulüp satın alamam.'' paylaşımında bulundu.