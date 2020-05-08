Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübü duyurmuştu ama gerçek başka çıktı

Bu iddiaların üzerine avukat Gönenç Gürkaynak, Twitter'dan paylaşımda bulunurken Acun Ilıcalı, bu paylaşıma sert bir tepki gösterdi. Yaşanan bu olayların ardından Acun Ilıcalı ve Hollanda ekibi arasındaki görüşmeler ortaya çıktı..