Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan kafaları karıştıran yorum

Medya patronu olarak gösterilen, son olarak yapımcılığını gerçekleştirdiği sevilen yarışma programı Survivor'ın sunuculuğunu da yapan Acun Ilıcalı en küçük kızı Melisa'nın pozunu sosyal medyadan paylaştı "Cennette bir melek" notunu düştü. O paylaşıma Ilıcalı'nın eski eşi olan sevgilisi Meedo ile şimdilerde tatil keyfi yapan Şeyma Subaşı'dan kalp emojili yorum geldi.