Acun Ilıcalı'nın kızları Melisa Ilıcalı'nın dans videosu tepkilerine sert çıktı

Melisa Ilıcalı için yapılan çirkin yorumlara ilk tepki, ablası Yasemin Ilıcalı'dan geldi. Yasemin Ilıcalı, “O daha 6 yaşında. Ayrıca gayet güzel dans etti. Hakkında böyle şeyler yazmanız çok üzücü” diyerek kardeşi Melisa Ilıcalı'ya destek oldu.