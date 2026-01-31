Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı 36 yaşında! Baba Ilıcalı'dan duygulandıran mesaj
Televizyon dünyasının ünlü yapımcısı Acun Ilıcalı, 36. yaşını kutlayan kızı Banu Ilıcalı için sosyal medya hesabından anlam dolu bir paylaşımda bulundu. Banu Ilıcalı'nın doğum gününü kutlayan Ilıcalı, duygusal bir mesajla kızına olan sevgisini dile getirdi.
Dört kız babası olarak tanınan Acun Ilıcalı, ilk evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Banu'nun doğum gününü coşkuyla kutladı.
Seda Başbuğ ile olan evliliğinden olan kızı Banu, Ilıcalı için her zaman özel bir yer tutmuş bir isim.
İnstagram hesabında paylaştığı fotoğrafla büyük ilgi gören Acun Ilıcalı, ''Canım kızım, benim ilk göz ağrım. İyi ki doğdun, beni hep mutlu ettin, hiç ama hiç üzmedin. Allah bize nice mutlu günler nasip etsin. Seni çok seviyorum'' ifadelerini kullandı.
56 yaşındaki ünlü yapımcı, kızıyla olan güçlü bağını bir kez daha gözler önüne sererken, paylaşımı binlerce beğeni aldı ve takipçilerinden birçok sevgi dolu yorum aldı.