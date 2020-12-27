Acun Ilıcalı'nın keyfini kaçıracak haber Exxen'e rakip geliyor! İlber Ortaylı Özcan Deniz'de Gain'de
Exxen platformu yayın hayatına başlamaya hazırlanırken Acun Ilıcalı'nın keyfini kaçıracak yeni platform Gain birbirinden iddialı projeleri ve kadrosuna kattığı ünlülerle rakip olmaya geliyor.
"Türkiye'nin Dijital Platformu" sloganıyla 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Acun Ilıcalı'nın Exxen platformu için için son hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ilıcalı'nın birçok dizi ve programı duyurması herkesi heyecanlandırdı.
1 Ocak tarihine sayılı günler kalırken Acun Ilıcalı'nın Exxen platformuna rakip olacak bir platform daha açılıyor.
30 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Gain TV birçok sevilen ismi kadrosuna almasıyla Acun Ilıcalı'ya rakip olacak yorumları yapıldı.
Filli Boya’nın eski sahibi iş insanı Gözde Akpınar’ın sahibi olduğu Gain Medya’nın dijital platformu Gain 3 gün sonra birbirinden iddialı projeleriyle açılıyor. NTV'de uzun yıllar yöneticilik yapan Cem Aydın platformun başında yer alacak.