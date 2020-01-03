Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya O Ses Türkiye'de ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın 20 yaşındaki genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde dans ederken görüntülendi.
İlk olarak geçtiğimiz yaz Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde Çeşme'den Mikonos'a doğru açılırken görüntülenen ve sevgilisi olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya, yeniden ortaya çıktı.
Mikonos taraflarında sürat teknesinde beraber görüntülenmenin ardından Miami sokaklarında yeniden ortaya çıkan ikili hakkında aşk dedikoduları almış başını gitmişken Ayça Çağla Altunkaya, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde yer aldı.
Her sene olduğu gibi bu sene de O Ses Türkiye'de yılbaşı için ünlü isimleri programında ağırlayan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla, İbrahim Büyükak ve Seda Sayan'ın sahnede olduğu anlarda kameraların objektifine takıldı.
Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olduğu bilinen İbrahim Büyükak ve Seda Sayan düet yaparken sahnenin yan tarafında gönlünce eğlenen Ayça Çağla Altunkaya, herkesin dikkatini çekti.