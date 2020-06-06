Acun Ilıcalı'nın futbol takımından Trabzonspor'a transfer

"Çok hevesim var! Olmaya yakın"

"Bugüne kadar hayatım hep genç yetenekleri bulmakla geçti" diyen Ilıcalı, "Tutkum olan futbolda da bunu neden yapmayayım. O yüzden bu konuda açıkçası hevesim var, böyle bir düşüncem var. Olabilir, olmaya yakın diyeyim" ifadelerini kullanmıştı.