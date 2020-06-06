Acun Ilıcalı'nın futbol takımından Trabzonspor'a transfer
Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın alması beklenen Acun Ilıcalı, kulübün başkanı Işıtan Gün ile son görüşmeler devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın satın alması beklenilen Fortuna'dan Trabzonspor'a flaş bir transfer gerçekleşmek üzere...
Acun Ilıcalı'nın satın alması beklenilen Fortuna Sittard'dan Trabzonspor'a flaş bir transfer gerçekleşmek üzere. Bordo mavililer, Hollanda ekibinin yıldız ismi Lisandro Semedo'yu kadroya katmak istiyor.
Lisandro Semedo Trabzonspor yolcusu
Acun Ilıcalı, Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın almak üzere olduğunu açıklamıştı. lıcalı, "Fortuna Sittard ile ilgileniyorum. Bunu netleştirmek için de yakında Türkiye’ye geleceğim. Amacım genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak" diye konuşmuştu.
"Çok hevesim var! Olmaya yakın"
"Bugüne kadar hayatım hep genç yetenekleri bulmakla geçti" diyen Ilıcalı, "Tutkum olan futbolda da bunu neden yapmayayım. O yüzden bu konuda açıkçası hevesim var, böyle bir düşüncem var. Olabilir, olmaya yakın diyeyim" ifadelerini kullanmıştı.
Trabzonspor sıttardlı yıldızı beğendi
Süper Lig'de 2019-20 sezonunu zirvede tamamlamak adına takım antrenmanlarını sürdüren Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadrosu adına da transfer çalışmaları yürütüyor. Listenin ilk sıralarında ise 24 yaşındaki kanat oyuncusu Lisandro Semedo geliyor.