Acun Ilıcalı'nın Exxen'inde BluTV hatası ortaya çıktı! Twitter yıkıldı
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformundaki hata ortaya çıkınca Twitter'da gündem oldu.
900 milyon TL harcayarak Exxen platformunu kuran Acun Ilıcalı platformunun açılmasıyla birlikte eleştiri ve tepki oklarının hedefi olmuştu. Platformda yaşanan sorunlar kullanıcıları canından bezdirmişti.
Exxen'deki reklamlı ve reklamsız üyelik paketleri ile başlayan eleştiriler, web sitesinde yaşanan sorunlar, üyelik iptal edememe, sistem çökmesiyle kullanıcılar Twitter'dan Acun Ilıcalı'ya isyan etmişti.
Exxen'in mobil ve akıllı TV uygulamasının olmaması da kullanıcıların tepkisi çekmişti. Exxen sitesinde yer alan bilgisayarı kabloyla bağlayın yönergesi de çok konuşulmuştu.
Acun Ilıcalı gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Büyük ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Aşırı yoğunluktan kaynaklanan teknik sorunlar büyük ölçüde çözüldü. İlginize layık olmaya çalışacağız" paylaşımını yapmıştı.