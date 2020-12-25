Acun Ilıcalı'nın Exxen'i Masterchef hayranlarını üzecek haberi duyurdu! Twitter yıkıldı

Exxen platformu Twitter hesabından paylaştığı afişle olay olmaya devam ediyor. Daha önce Sihirli Annem ve Konuşanlar afişiyle tepkileri odağına çekmişti. Bu kez MasterChef projesi tepkileri çekti.



İşte Exxen'in duyurduğu yeni dizi ve programlar...