Acun Ilıcalı'nın Exxen'i Masterchef hayranlarını üzecek haberi duyurdu! Twitter yıkıldı
Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de seyirciyle buluşacak olan Exxen platformunda yer alacak yeni projelerin duyurusu yapılırken MasterChef projesi tepki çekti.
Acun Ilıcalı'nın "Türkiye'nin Dijital Platformu" sloganıyla 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Exxen platformunda son hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Her gün sosyal medya hesabından yeni projeler duyurulmaya devam ediyor.
Exxen platformu Twitter hesabından paylaştığı afişle olay olmaya devam ediyor. Daha önce Sihirli Annem ve Konuşanlar afişiyle tepkileri odağına çekmişti. Bu kez MasterChef projesi tepkileri çekti.
İşte Exxen'in duyurduğu yeni dizi ve programlar...
Vahşi Şeyler
Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Hazal Türesan ve Aytaç Uşun'un yer aldığı aksiyon, komedi ve aşkı bir araya getiren dizi seyircinin merak ettiği yapımlar arasında gösteriliyor.
Ayak Tenis
Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Albert Riera, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı'nın yer aldığı rekabet dolu program 1 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.