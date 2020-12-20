Acun Ilıcalı'nın Exxen'i afişleri duyurdu tepkiler çığ gibi! Konuşanlar Sihirli Annem olay oldu
Exxen platformunda yayınlanacak dizi ve programların resmi duyuruları yapılmaya başlandı. Konuşanlar ve Sihirli Annem'in afişine birçok tepki geldi.
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformuyla yeni yılda ortalığı kasıp kavurmaya geliyor. Birçok ünlü ismi platformunun bünyesine katan Acun Ilıcalı hazırlıkları tamamladı.
Platformun Twitter hesabından merakla beklenen dizilerin afişleri yayınlandı. Exxen'in Twitter hesabında yaklaşık 13 bin takipçisi bulunuyor.
İşte Exxen'in yayınladığı afişler...
Şeref Bey
Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı.
Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.
Tolgshow
Tolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, filtresiz yeni yılda ekranlara gelecek.