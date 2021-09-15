Acun Ilıcalı'nın 'Exxen için tweet atma ara' dediği Güntekin Onay'dan cevap
TV8 ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı, spiker Gültekin Onay'ın "Exxen'e üye olabilmek için 1.5 saattir uğraşıyorum" paylaşımına sert bir tepkiyle cevap verince, Onay, sosyal medya hesabı üzerinden Ilıcalı'ya yanıt verdi.
Medya patronu Acun Ilıcalı, dün akşam Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında gündeme ve özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Ilıcalı, son dönemde ünlü spiker ve medya camiasından arkadaşı Güntekin Onay'ın, yayın platformu Exxen ile ilgili Twitter'dan şikayetini dile getirmesine kızdığını ifade etti. Onay'dan, Ilıcalı'nın kendisine yönelik sert sözlerine yanıt gecikmedi.
'Az Önce Konuştum'da gündem yaratan açıklamalarda bulunan Ilıcalı, ünlü spiker Gültekin Onay'a Twitter hesabından yaptığı 'Exxen' paylaşımı nedeniyle kırgın olduğunu dile getirdi.
İşte Acun Ilıcalı'yı kızdıran o tweet...
"Güntekin Onay'a ciddi derecede bozuldum. Niye tweet atıyorsun. Arayıp sorsana"
Exxen dijital platformunun sahibi Acun Ilıcalı şöyle konuştu:
"Güntekin Onay'a ciddi derecede bozuldum. Niye tweet atıyorsun. Arayıp sorsana. Benim arkadaşımsın sen ya! Niye tweet atıyorsun. Ben senin kurumun hakkında tweet atıyor muyum? Hiç mi bir yerde arıza olmuyor. Kusura bakma Güntekin, çalıştığın kurumda bir platform. Orada bir arıza olsa ben takipçilerime tweet atarak anons etmiyorum. Sevdiğim adamlar böyle yapınca üzülüyorum" dedi.