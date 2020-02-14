Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz Şeyma Subaşı ihanetini unutamadı

Sosyal medya gündemi hala Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz tarafından Serenay Sarıkaya ile aldatılmasını konuşurken, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, bir paylaşımı beğenmesiyle gündeme geldi. Zeynep Yılmaz, Defne Samyeli'nin ihanete uğraması üzerine yapılan bir paylaşımı beğendi.