Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz çileden çıktı! Takipçisine ayarı verdi
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, fotoğrafıyla şimdiki halini kolaj yapıp paylaştı. Fotoğrafa bir takipçisi, 'Evrim geçirmiş' yorumunu yapınca ise sinirlenen Yılmaz, sinirlerine hakim olamadı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, 1994 yılından bu yana arkadaşı olan Melda Aksu ile olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve “1994-2020 bir varmış bir yokmuş… Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde, deve tellal, pire berber iken” diyerek paylaştı. Bunun üzerine bir takipçisi ‘Resmen evrim geçirmişsiniz’ ifadelerini kullandı.
"O yoruma çok sinirlendi": Yoruma çok sinirlenen Yılmaz “26 yıl baya bi evrim tabii… Ne değişmiş pardon? Burnumuzu mu yaptırmışız? Yüzümüzü mü gerdirmişiz? Dudaklara silikon mu taktırmışız?
Ne ima ettin? Yaptırsam da yaptırdım derim zaten. Neyin peşindesin?” yazdı ve ardından da hem takipçisinin hem de kendi yorumunu sildi. Sosyal medya kullanıcıları ise Yılmaz'ın bu sinirine bir anlam veremedi...
Zeynep Yılmaz Kimdir?
Zeynep Yılmaz, 1976 yılında dünyaya gelmiştir. 10 yıllık eşi Seda Başbuğ ile boşanan Acun Ilıcalı ile 1993 yılında tanışmışlardır.