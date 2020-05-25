Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın Melisa paylaşımı olay oldu! Hemen kaldırdı
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, kızı Melisa için gelen yorumlar sonrası şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Subaşı, kısa süre içerisinde paylaşımını kaldırdı.
Survivor 2020'nin çekimleri için Dominik'te bulunan ve orada mahsur kalan Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'da yanına bulunuyor. Babası Acun Ilıcalı'nın yanına olan ve zaman zaman gündeme gelen Melisa Ilıcalı'nın annesi Şeyma Subaşı'dan ilginç bir paylaşım geldi ancak ancak kısa süre içinde kaldırdı.
Uzun bir zamandır kızı Melisa'ya hasret olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kızına özlemini dile getiriyor. Subaşı'nın kızı Melisa bazı zamanlarda Survivor yayınlarında da ekrana geliyor. Acun Ilıcalı kızını bir an olsun yanından ayırmazken her fırsatta onunla ilgili paylaşım da yapıyor.
Son olarak Survivor bayram özel bölümünde Melisa'nın ekrana gelmesi ve yarışmacılarla vakit geçirmesini izleyen Şeyma Subaşı bir paylaşım yaptı. Subaşı paylaşımında "Melisa ile ilgili güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Evet; babasının (ailemin ve arkadaşlarımın) her zaman bana söylediği gibi 'kızımız Melisa'yı çok güzel yetiştirdin Şeyma..." notunu paylaştı.
"Paylaşımını kaldırdı": Ancak her ne olduysa bu paylaşımı Subaşı kıza süre içinde kaldırdı. Ancak yine de gündem olmayı engelleyemedi.