Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın Melisa paylaşımı olay oldu! Hemen kaldırdı

Son olarak Survivor bayram özel bölümünde Melisa'nın ekrana gelmesi ve yarışmacılarla vakit geçirmesini izleyen Şeyma Subaşı bir paylaşım yaptı. Subaşı paylaşımında "Melisa ile ilgili güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Evet; babasının (ailemin ve arkadaşlarımın) her zaman bana söylediği gibi 'kızımız Melisa'yı çok güzel yetiştirdin Şeyma..." notunu paylaştı.