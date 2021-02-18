Acun Ilıcalı'nın dizisi çakıldı Aleyna Tilki Cemal Can Canseven kurtaramadı

TV8 kanalının yanı sıra ocak ayında Exxen isimli platformunu izleyici ile buluşturan Acun Ilıcalı, gündemden düşmeyen Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven için İşte Bu Benim Masalım isimli diziyi yayına aldı. Ancak Ilıcalı, büyük umutlarla yayınladığı diziden beklediği sonucu alamadı.