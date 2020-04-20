Acun Ilıcalı'nın canlı yayınına Şeyma Subaşı girip yorum yazınca bakın neler oldu
Survivor'ın çekimleri için Dominik'te olan ve koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'ye dönemeyen Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayını açtığı esnada Şeyma Subaşı, Ilıcalı'nın canlı yayınına katılarak yorum yaptı.
Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde ve boşanmanın ardından gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, hala Ilıcalı ile ortak kızları olması nedeniyle iletişimi kesmedi hatta zaman zaman Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı açıklamaları olay dahi yaratıyor. Subaşı, Ilıcalı ile beraber anılmaktan hoşlanıyor gibi duruyor.
Geçtiğimiz günlerde de Şeyma Subaşı, yine bir canlı yayın mesajına imza attı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Survivor hakkında merak edilenleri cevaplamak için canlı yayın açtı.
Şeyma Subaşı da bu fırsatı kaçırmadı. Kızı Melisa Ilıcalı'nın babası Acun Ilıcalı'nın yanında olmasını değerlendiren Şeyma Subaşı, Ilıcalı'nın canlı yayınına girerek yorum yazdı. Acun Ilıcalı'nın o anki yüz ifadesi ise kimsenin gözünden kaçmadı.
Şeyma Subaşı ise Acun Ilıcalı'nın canlı yayınına girdiği anda kızının adını yazıp kalp emojileri koyarak yorum yaptı. O anda da Acun Ilıcalı'nın yüzü tuhaf bir hal aldı.