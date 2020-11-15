Acun Ilıcalı'nın büyük korkusu! 'İnşallah batmam' deyip açıkladı
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı katıldığı bir etkinlikte anlattıkları izleyenleri şaşırttı.
“Brand Week İstanbul” etkinliğine konuk olan Acun Ilıcalı çeşitli açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, 2021 yılında yayın hayatına başlayacak olan dijital platformu 'Exxen' hakkında konuştu.
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Ünlü televizyoncu, "Hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediğimizi yapamıyoruz" dedi.
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Ilıcalı, "Ülkemizde olmayan her şeyi dibine kadar yapabileceğiz. Büyük bir risk alarak giriyoruz, inşallah batmayız!" dedi.
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Pandemi süreci hakkında da konuşan Ilıcalı “Pandemi süreci, dijital anlamda dünyayla aramızdaki makası çok azalttı. İnsanlar artık kendini dijitale zorunlu hissediyor." diye konuştu.
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