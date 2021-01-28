Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık arkadaşı istifa etti! Var mısın Yok musun Hamdi Bey'iydi
Acun Ilıcalı ile 'Acun Firar' programından beri yan yana olan arkadaşı istifasını verdi ve gitti.
Televizyon dünyasına damga vuran programlarıyla tanınan Acun Ilıcalı, 20 yıllık dostu ve sağ kolu Birol Doğan'ın istifası ile bir dönemi daha kapattı.
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Show TV ekranlarından yayınlanan Acun Firarda programından bu yana Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan, Var Mısın Yok Musun programının da Hamdi Bey'i olarak bilinen Birol Doğan istifa etti.
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Ünlü televizyoncunun yıllardır sağ kolu olan Doğan'ın tamamen duygusal sebeplerden ötürü istifa ettiği öğrenildi.
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İkilinin arasında herhangi bir para mevzusu olmadığı öğrenildi.
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