Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer hamlesi! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşine düştü
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin çok altında kalarak, Brezilya Serie A ekibi Gremio'ya kiralanan ve ardından sözleşmesi feshedilen Joao Pedro'ya İngiltere'den sürpriz bir takım talip oldu.
Sports Digitale'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, İngiliz kulübünün bonservisi elinde olan 32 yaşındaki forvet için 1+1 yıllık teklif yaptığı belirtildi.
21 Temmuz 2022 tarihinde Cagliari'den Fenerbahçe'ye 4.68 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Joao Pedro, sarı-lacivertli ekip ile çıktığı 28 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.
Kiralık gittiği Gremio kulübünde 45 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.