Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya romantik doğum günü sürprizi... Aşk dolu mesaj ile jest yaptı! Masadaki o detay...
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'ın düğününde el ele görüntülenen Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, şimdi de Ilıcalı'nın özel olarak hazırladığı doğum günü sürpriziyle gündeme geldi. Romantik bir yemek yiyen çiftten Ilıcalı, sosyal medya hesabında aşk dolu sözlerle yayınladığı o fotoğrafla da sevgilisi Altunkaya'ya jest yaptı. Bakın Ilıcalı nasıl aşka geldi...
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Dimitris Pelkas'ın Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen görkemli düğününde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte katılıp kameralara poz veren Acun Ilıcalı, buz kez de sevgilisine doğum günü jesti yaptı. Güzel ve şık bir yemekten sonra sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'ın ünlüler geçidi olan düğününe Acun Ilıcalı da sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte katılmıştı.
Davetliler arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik patron Jorge Jesus'a, Fenerbahçeli futbolculardan Acun Ilıcalı'ya kadar birçok ünlü katıldı.
Verilen pozlar sonrası resmileşen ilişki sonrası Acun Ilıcalı'dan bugün yepyeni bir hamle daha geldi.