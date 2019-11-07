Acun Ilıcalı'dan parayı alıp Miami'ye gitti Şeyma Subaşı'nın bikinili hali olay oldu

Mesaj olayına açıklık getirmişti

Çektiği bir videoda mesaj olayına açıklık getiren Subaşı, "Eee otelde Melisa'yla kaldığım şeyde de tabii ki de Acun karşılıyor. Bunu sordum, zaten bu onaylanmış bir şeydi sadece tarihleri konuşacaktık." demişti.