Acun Ilıcalı'dan parayı alıp Miami'ye gitti Şeyma Subaşı'nın bikinili hali olay oldu
Canlı yayında Acun Ilıcalı'ya attığı mesajı ifşa olduktan sonra sevgilisiyle Miami'ye giden Şeyma Subaşı, kaldığı otel odasının balkonundan bikinili bir paylaşım yaptı.
Acun Ilıcalı'dan Miami'de kalacağı otelin parasını istemesiyle günlerce konuşulan Şeyma Subaşı, hala kaldığı otelden olay yaratan bir paylaşım yaptı. Subaşı'nın bikinili paylaşımı, kısa sürede tepkilere neden oldu.
Instagram'ın hikayeler bölümünden bikinisiyle kısa bir video çekip paylaşan Subaşı, tatilinden eğlenceli anlarını da eleştirilere kulak tıkayarak yayınlamaya devam ediyor. Son olarak bu paylaşımı yapan Subaşı, "Acun'dan aldığı paraları yiyor" yorumlarına yine maruz kaldı.
Mesaj olayı neydi?
Acun Ilıcalı canlı yayında telefondan bir video izletirken Şeyma Subaşı mesaj atmıştı. Subaşı'nın "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey daha konuşacağım." yazdığı görülmüştü.
Mesaj olayına açıklık getirmişti
Çektiği bir videoda mesaj olayına açıklık getiren Subaşı, "Eee otelde Melisa'yla kaldığım şeyde de tabii ki de Acun karşılıyor. Bunu sordum, zaten bu onaylanmış bir şeydi sadece tarihleri konuşacaktık." demişti.