Acun Ilıcalı'dan olay Cemal Can ve Nisa sözleri! Survivor'dan diskalifiye olabilir
Survivor için Dominik'ten dönen Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk ise Yasin Obuz hakkında flaş ifadeler kullandı.
Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, TV8'de Furkan Dede, Murat Özarı ve Semih Öztürk'ün yorumcusu olduğu Survivor Ekstra programına konuk oldu. Survivor 2020 hakkında bilinmeyenler hakkında konuşan Ilıcalı, detayları ilk izleyiciyle paylaştı.
"Nisa için acil durum toplantısı yaptık": Survivor Ekstra programında konuşan Acun Ilıcalı, Nisa'nın yarışmadan ayrılmak istemesi ve yaşadıkları olaylar ile ilgili, "Survivor'da kimin neye ihtiyacı varsa ben oradayım. Nisa da ne yaşıyorsa onu ekrana yansıtan bir yarışmacı ve saklayamıyor. Sadece Nisa değil bir çok yarışmacıyla ben konuşup destek verdim.
Benim görevim yarışmacıyı yarışmada tutmak. Dünyanın en zor yarışması ve devam etmek çok zor. Nisa da inanılmaz zorluklar yaşadı. Nisa için 2-3 ayrı strateji uyguladım. Yeri geldi 'Gidersen git' dedim. Çünkü bazen o kartı atmak zorundasın. Yarışmacıyı iyi hoş edelim alttan alalım ama 3 gün sonra buna alışıyor. 'İstersen gidebilirsin' dedik ve oradan iyi dönüş aldık. Orada tekrar düşünme şansı oldu ve toparladı.
Bir yerden sonra bu Nisa'ya kalabilecek bir durumdu. Biz her şeyi yaptık ve döndü. Ama dönmeyebilirdi. Ben yüzde 50-50 olarak görüyordum bırakmasını veya devam etmesini. Nisa'nın bırakması durumunda bunu yarışmacılara ve seyircilere açıklamak için acil durum konseyi toplantısı bile yaptık" dedi.