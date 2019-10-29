Acun Ilıcalı'dan Miami tatili için para alan Şeyma Subaşı o tatile bakın kiminle gitti

Mesajı ifşa olan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajda ''Miami oteli ve parayla ilgili'' kelimeleri dikkat çekince Subaşı, "Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii kide benim kaderim, yapacak bir şey yok" diyerek açıklama yapmıştı.