Acun Ilıcalı'dan Miami tatili için para alan Şeyma Subaşı o tatile bakın kiminle gitti
Geçtiğimiz hafta canlı yayında Acun Ilıcalı'dan para istediği mesajı ifşa olan Şeyma Subaşı'nın Miami tatiline kiminle gittiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sene Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta eski kocası Ilıcalı, canlı yayında telefonda bir şeyler gösterirken attığı mesajla magazin gündeminde uzunca bir süre konuşulmuş, Subaşı, ifşa olan mesajı nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalmıştı.
Şeyma Subalı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı, canlı yayında ifşa olan mesajda "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey daha konuşacağım" yazdığı görülmüştü.
Mesajı ifşa olan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajda ''Miami oteli ve parayla ilgili'' kelimeleri dikkat çekince Subaşı, "Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii kide benim kaderim, yapacak bir şey yok" diyerek açıklama yapmıştı.
Acun Ilıcalı ile Miami tatili ve para hakkında konuşan Şeyma Subaşı'nın bu olayların ardından ise o tatile kiminle gittiğini görenler şaşırmaktan kendini alamadı.