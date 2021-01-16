Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil sorusuna yanıt

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, satın aldığı takımı Fortuna Sittard ile ilgili açıklamalarda bulunurken Mesut Özil sorusuna da cevap verdi.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı takımı Fortuna Sittard ile ilgili açıklamalarda bulundu. TV100'de Ertem Şener'in sunduğu 'VAR ODASI' adlı programa telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, Fenerbahçelilerin merakla beklediği Mesut Özil da sorusuna cevap verdi.

Satın adlığı takımı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı; "Fortuna Sittard'a Panathinaikos'tan bir genç yetenek transfer edeceğiz. 2 takviye ile arayı tamamlayacağız. 6 maçta 4 galibiyet aldık. İnşallah ileride Hollanda Ligi'nin yayın haklarını alırım, seyredersiniz."

"Mesut sorulmayacaktı"

Programda yorumcu olarak bulunan teknik direktör Ümit Özat'ın "Acun ağabey, Mesut'u getiriyor musun?" sorusuna ünlü televizyoncu, "Bu bağlantıda bu soru sorulmayacaktı." şeklinde cevap verdi.

"Derbi gollü olur"

Hafta sonu oynanacak derbi için görüşlerini aktaran Acun Ilıcalı, "Beşiktaş - Galatasaray derbisinde fazla gol olacağını hissediyorum. Karşılıklı goller olacaktır. İki takım da futbol oynatmaya meyilli teknik direktörlere sahip." ifadelerini kullandı.