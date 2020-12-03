Acun Ilıcalı'dan MasterChef'ten kovulan Uğur ve belediyeler açıklaması isyan etti

Uğur, kameralar karşısında masaya kapanarak ağladı ve şeflerin yüzüne bakamadığını söyledi. Küfürlü paylaşımlarının çocukluğuna verilmesini istedi, şunları söyledi:

- 2012'de sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle şeyler yoktu. Ailevi problemler yaşamıştım. O yüzden saldırgandım ve her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyor insan pişmanım. Acun medyadan ve herkesten özür diliyorum.