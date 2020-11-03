Acun Ilıcalı'dan Exxen'e bomba transferler peş peşe Tolga Çevik Aleyna Tilki...
Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformunda birbirinden ünlü isimler var. Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın müzikal haberinin ardından Tolga Çevik'in de Exxen'le anlaştığı ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı yılbaşında yayına başlatmayı planladığı Exxen adlı dijital platform için peş peşe iddialı isimlerle el sıkışıyor. Ünlü isimler arasında Tolga Çevik'in de olduğu ortaya çıktı.
117
Son günlerde rol aldığı reklam kampanyası ve kapalı gişe giden gösterileriyle dikkat çeken Tolga Çevik "Tolgshow" programıyla yeni yılda Exxen'de seyirci karşısına çıkacak.
217
Öte yandan Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki ile yapacakları projeyi ilk kez açıkladı.
317
Cemal Can Canseven, müzikalli bir gençlik dizisinde oynayacaklarını söyledi.
417